Владимирская область заняла пятое место в ЦФО по полноте предоставленных данных Всероссийской переписи населения

Подведены промежуточные результаты Всероссийской переписи населения.

- Федеральный целевой показатель охвата населения в 90 процентов выполнен. В нашем регионе полнота охвата населения переписью составила 99,2 процента, − доложил глава Владимирстата Александр Быков. Стоит отметить, что 14,7 процента жителей Владимирской область приняли участие в переписи населения посредством портала Госуслуг.

Александр Авдеев поблагодарил представителей муниципальных образований региона и Владимирстата за проделанную работу. Он ещё раз напомнил, что данные, полученные в ходе переписной кампании, лягут в основу экономических и социальных показателей, регулирующих жизнь области на ближайшие 10 лет.