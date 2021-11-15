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Общество15 ноября 2021 16:13

Во Владимире привились более трети горожан

Первый компонент вакцины получили более 130 тысяч жителей
Полина Немчинова
Полина Немчинова

По данным департамента здравоохранения Владимирской области, на 15 ноября 132478 жителей Владимира привились первым компонентом вакцины. Второй компонент вакцины на эту дату введен в общей сложности 115664 владимирцам.

За все время прививочной кампании в лечебные учреждения Владимира поступило в общей сложности 164882 комплекта вакцин (Спутник V, Спутник-лайт, ЭпиВакКорона и КовиВак). При этом, как заявил директор департамента здравоохранения Константин Баранов, выбирать вакцину не надо - ее назначают по показаниям. Так "Спутник Лайт" предназначен в первую очередь для ревакцинации. Напомним, сделать прививки можно как в поликлиниках, так и в мобильных пунктах в торговых центрах.