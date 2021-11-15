Во Владимире привились более трети горожан

По данным департамента здравоохранения Владимирской области, на 15 ноября 132478 жителей Владимира привились первым компонентом вакцины. Второй компонент вакцины на эту дату введен в общей сложности 115664 владимирцам.

За все время прививочной кампании в лечебные учреждения Владимира поступило в общей сложности 164882 комплекта вакцин (Спутник V, Спутник-лайт, ЭпиВакКорона и КовиВак). При этом, как заявил директор департамента здравоохранения Константин Баранов, выбирать вакцину не надо - ее назначают по показаниям. Так "Спутник Лайт" предназначен в первую очередь для ревакцинации. Напомним, сделать прививки можно как в поликлиниках, так и в мобильных пунктах в торговых центрах.