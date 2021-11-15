В Гороховецком районе из-за неисправного дымохода пострадал хозяин дома

Ночью в 15 ноября в 2:41 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в деревне Вамна Гороховецкого района. Когда приехали пожарные, горел дом и автомобиль, спасатели оперативно ликвидировали пожар на общей площади 49 квадратных метров.

К сожалению, на пожаре пострадал 57-летний хозяин дома. Он получил незначительные ожоги и был госпитализирован в Гороховецкую ЦРБ. Также в огне уничтожены кровля, стены, внутренняя отделка, имущество в доме и автомобиль. Как удалось установить дознавателям МЧС России, на момент пожара хозяин дома спал и проснулся от треска дерева и едкого запаха дыма – кровля дома уже полыхала. Наиболее вероятная причина пожара – неисправность в работе дымохода.

Как отмечают в ГУ МЧС России по Владимирской области, неисправности и нарушения эксплуатации печей и дымоходов – распространенные причины возникновения пожаров, в том числе пожаров с гибелью людей. С начала года 4 пожара, возникшие из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печей и дымоходов, унесли жизнь 8 человек.