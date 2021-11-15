Госпиталь на территории областной клинической больницы построят в следующем году

Работу по возведению госпиталя начнут в ближайшие дни, чтобы в следующем году он уже принимал пациентов. Необходимые разрешения от надзорных ведомств в отношении участка на территории Областной клинической больницы уже получены, сейчас оперативно оформляется соответствующая документация, ведутся необходимые юридические процедуры.

Вскоре начнется очистка участка от деревьев, подготовка его под начало строительных работ. В ближайшее время будут внесены предложения о выборе подрядчика строительного объекта.

Напомним, рабочая группа изучила три возможные площадки под строительство ковидного госпиталя: в деревне Новая Быковка Камешковского района, в микрорайоне Энергетик и на территории Областной клинической больницы во Владимире. Члены рабочей группы единогласно рекомендовали главе региона выбрать последнюю: в пользу площадки на территории ОКБ во Владимире говорит её транспортная доступность, наличие всех необходимых коммуникаций, рядом многопрофильная больница. Кроме того, проектная застройка ОКБ предполагает новые корпуса.