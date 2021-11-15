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Происшествия15 ноября 2021 14:07

В Струнино дотла сгорел частный жилой дом на улице Молева

Пожар случился в третьем часу ночи 15 ноября
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 02.20 диспетчерам пожарной охраны поступила информация о том, что огнем охвачен дом №23 по улице Молева.

Прибывшие на место сотрудники МЧС увидели, что дом горит открытым пламенем. Пожарным удалось отстоять соседние дома и не дать огню перекинуться на них.

В результате пламя было потушено, общая выгоревшая площадь составила 40 квадратных метров. Сгорели конструкции дома, а также вещи, мебель и вся отделка. К счастью, никто из людей не пострадал.

На тушение привлекались девять пожарных на дух машинах. В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.