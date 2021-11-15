В Муроме предприятие завалило участок строительным мусором

В Муромский городской суд поступило исковое заявление Владимирского природоохранного прокурора к ЗАО «Выбор» и ООО «Унистрой» об обязании привести земельный участок в надлежащее состояние.

В обоснование исковых требований указано, что Владимирской природоохранной прокуратурой совместно с департаментом природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области в ходе проверки обнаружили факт нарушения ответчиками земельного законодательства и законодательства об отходах производства и потребления. В собственности ЗАО «Выбор» находится земельный участок, площадью 830000 квадратных метров, на который долгое время неизвестными лицами завозятся отходы. На момент проверки на указанном земельном участке зафиксированы множественные вывалы отходов производства и потребления непосредственно в почву. Примерная площадь участка, занятая отходами, равна 25040 "квадратов". Отходы относятся преимущественно к категории строительных отходов - фрагменты металла, асфальта, бетона, гравия, шифера, досок и прочее. Также в момент проверки зафиксированы локальные очаги возгорания мусора, срез плодородного слоя почвы и котлованы неестественного происхождения, заваленные отходами.

Таким образом, земельный участок земель сельскохозяйственного назначения используется ЗАО «Выбор» не по целевому назначению. По результатам проверки выяснено, что основным видом деятельности ООО «Унистрой» являются строительные работы. По просьбе директора ЗАО «Выбор», ООО «Унистрой» завозили грунт на земельный участок. Вместе с грунтом ООО «Унистрой» завозило на земельный участок строительные отходы, что подтвердилось в ходе выездных проверок Департамента природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области. Поскольку ответчиками допущены нарушения законодательства об отходах производства и потребления, Владимирский природоохранный прокурор вынужден обратиться в суд с настоящим иском.