Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 ноября 2021 12:44

В Успенский собор вернули Евангелие XVII века

Книгу передал благотворитель
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
фото пресс-службы Владимирской епархии

фото пресс-службы Владимирской епархии

14 ноября митрополит Владимирский и Суздальский Тихон совершил божественную литургию в Свято-Успенском кафедральном соборе города Владимира.

Как сообщает пресс-служба Владимирской епархии, по завершению литургии от благотворителя Александра Сунгаевича Юсифова и его семьи было передано в дар для Успенского собора старинное Евангелие, датируемое началом XVII века.

Священная книга была реквизирована из кафедрального собора вместе с богослужебной утварью около ста лет назад советской властью в рамках программы изъятия церковных ценностей.