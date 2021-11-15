В Успенский собор вернули Евангелие XVII века

фото пресс-службы Владимирской епархии

14 ноября митрополит Владимирский и Суздальский Тихон совершил божественную литургию в Свято-Успенском кафедральном соборе города Владимира.

Как сообщает пресс-служба Владимирской епархии, по завершению литургии от благотворителя Александра Сунгаевича Юсифова и его семьи было передано в дар для Успенского собора старинное Евангелие, датируемое началом XVII века.

Священная книга была реквизирована из кафедрального собора вместе с богослужебной утварью около ста лет назад советской властью в рамках программы изъятия церковных ценностей.