Во Владимирской области высадили более 47 тысяч деревьев

Во Владимирской области подвели итоги участия в ежегодной акции «Сохраним лес». Она проходит в рамках национального проекта «Экология» по всей России.

Основная часть посадок в нашем регионе прошла на территории лесного фонда: на 14 участках (в основном это вырубки) общей площадью 24,4 га высажено 47 тысяч деревьев хвойных пород. Еще 160 деревьев и кустарников хвойных и лиственных пород посажено в 6 населённых пунктах на территории учебных заведений, на общей площади 0,4 га.

В акции приняли участие свыше тысячи человек – волонтёры, студенты, сотрудники муниципальных организаций и промышленных предприятий, работники лесного хозяйства и просто неравнодушные жители области.