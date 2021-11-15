Житель Вязников зарезал другого мужчину ножом

Следственный комитет задержал 32-летнего жителя Вязников. Он подозревается в убийстве.

Тело убитого мужчины нашли 4 ноября. По версии следствия, вечером 3 ноября между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого вязниковец нанес нее менее 3 ударов ножом по телу 38-летнего потерпевшего. От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия.

В ходе допроса мужчина признался в убийстве. С учетом личности обвиняемого по ходатайству следователя СК России в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.