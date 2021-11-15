Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 ноября 2021 11:34

Жительница Кольчугино не смогла сделать паспорт для дочери без QR-кода

Пришлось обращаться за помощью к уполномоченному по правам человека
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

На горячую линию Уполномоченного по правам человека во Владимирской области обратилась за помощью жительница Кольчугино, мать двоих несовершеннолетних детей. Она рассказала, что старшему ребенку исполнилось 14 лет, и ей необходимо получить паспорт.

Младший ребенок в этой семье находится на грудном вскармливании и поэтому девочка решила подать заявление на получение паспорта самостоятельно. Она обратилась в местное отделение МФЦ, однако без матери ее не приняли.

Больше того, в МФЦ можно было попасть только с QR-кодом, которого у женщины не было. Юристы аппарата регионального омбудсмена оперативно включились в решение проблемы с получением паспорта девочки.

После обращения в районную миграционную службу вопрос был решен положительно.