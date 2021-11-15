Жительница Кольчугино не смогла сделать паспорт для дочери без QR-кода

На горячую линию Уполномоченного по правам человека во Владимирской области обратилась за помощью жительница Кольчугино, мать двоих несовершеннолетних детей. Она рассказала, что старшему ребенку исполнилось 14 лет, и ей необходимо получить паспорт.

Младший ребенок в этой семье находится на грудном вскармливании и поэтому девочка решила подать заявление на получение паспорта самостоятельно. Она обратилась в местное отделение МФЦ, однако без матери ее не приняли.

Больше того, в МФЦ можно было попасть только с QR-кодом, которого у женщины не было. Юристы аппарата регионального омбудсмена оперативно включились в решение проблемы с получением паспорта девочки.

После обращения в районную миграционную службу вопрос был решен положительно.