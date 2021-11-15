Владимирская область в топ-5 в России по доступности отдыха на Новый год

Портал бронирования Санатории-России.рф представил рейтинг российских регионов самых доступных и бюджетных для отдыха и встречи Нового 2022 года.

В санаториях Владимирской области встреча Нового года обойдется в 6900 рублей за три дня и две ночи с 31 декабря по 2 января проживание, питание и лечение. Это топ-5 в России и в ЦФО.

Первую десятку регионов России по доступности новогоднего отдыха составили Курская область (6150 руб.), Забайкальский край (6350 руб.), Орловская область (6450 руб.), Костромская область (6690 руб.), Владимирская область (6900 руб.), Кемеровская область (6960 руб.), Саратовская область (7010 руб.), Пензенская область (7030 руб.), Омская область (7050 руб.) и Мордовия (7150 руб.).

Самыми дорогими для встречи Нового года стали Москва (15600 руб.), Тюменская область (14900 руб.) и Московская область (14790 руб.).

В самых популярных курортных направлениях Краснодарском крае и Крыму новогодний отдых обойдется в 14,4 тысячи и 13,1 тысячу соответственно.