В Коврове два человека госпитализированы после ДТП с легковыми машинами

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, около 17.10 в районе дома №44 по улице Волго-Донской водитель «Шкоды» 1972 года рождения вызжал с прилегающей территории на главную дорогу, и не уступил проезжавшему мимо автомобилю «Хендай», за рулем которого находился мужчина 45-летний мужчина.

В результате столкновение пострадали водитель «Шкоды» и его пассажир 1962 года рождения. Прибывшие на место сотрудники «скорой помощи» увезли обоих в больницу с различными травмами.

В настоящее время по факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка, инспекторы уточняют детали произошедшего.