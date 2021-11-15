В Александрове горожанин зарезал знакомого на празднике

Вердиктом коллегии присяжных заседателей в Александровском городском суде 12 ноября местный житель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Рано утром, с четырех до семи утра 1 января 2021 года, возле одного из домов на ул.Совхоз Правда в г.Александрове Владимирской области, в ходе словесного конфликта, переросшего в обоюдную борьбу, пьяный александровец нанес знакомому с силой удар ножом шею. Колото-резаное ранение с повреждением глотки и гортани стало причиной смерти потерпевшего 2 января в местной больнице от геморрагического шока.

В судебном заседании горожанин вину в совершении указанного преступления не признал. При этом он пояснил, что в новогоднюю ночь в машине между ними возник конфликт. Выйдя из автомобиля, знакомый ударил его первым и затем продолжил избиение, а его дальнейшие действия были, якобы, продиктованы только необходимой обороной. С данной версией подсудимого коллегия присяжных не согласилась. На основании приведенных государственным обвинителем доказательств ею вынесен вердикт о виновности александровца совершении преступления. Приговор по делу будет вынесен в конце ноября.