Во Владимирской области свободно 13% коек для коронавирусных больных

Как сообщили в областной администрации, по состоянию на 15 ноября в медорганизациях региона действует 2315 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 86,8 процента из них занято (2009), свободны 306 коек. Сейчас процент свободных коек в информационных госпиталях региона примерно соответствует рекомендациям Минздрава - они рекомендуют иметь в запасе 12% свободных мест, но в облздраве признаются, что хотелось бы иметь запас побольше. Тем более, что в области активно болеют, а выздоравливают медленно.

Напомним, за последние сутки коронавирус подтвердилсяу 300 с лишним человек, а выздоровели только 67. 53345 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели за все время пандемии, 2349 скончались.