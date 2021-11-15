В Кольчугинском районе трое детей пострадали в результате ДТП

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, около 18.00 на 21 километре автодороги между Юрьев-Польским и Кольчугино водитель «Лады» 1989 года рождения, ехавший в сторону Юрьев-Польского, во время прохождения правого поворота выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковой «Шкодой» под управлением 66-летнего водителя.

В результате водитель, а также его пассажиры 1999 и 2017 годов рождения с различными травмами были госпитализированы. Также пострадали еще два юных пассажира — 2004 и 2013 годов рождения. К счастью, госпитализация им не потребовалась — после оказания медпомощи ребят отпустили на домашнее лечение.

В настоящее время по факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка,устанавливаются обстоятельства происшествия.