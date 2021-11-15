В Камешково открыто отделение социальной реабилитации инвалидов

15 ноября на базе Камешковского комплексного центра социального обслуживания населения открыто отделение социальной реабилитации инвалидов.

На обслуживание принимаются граждане старше 18 лет, которым установлена инвалидность, прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Перечень реабилитационных мероприятий устанавливается индивидуально. Продолжительность курса комплексной реабилитации – от 10 до 21 дня.

Социальная реабилитация включает обучение инвалидов самообслуживанию и социальной независимости, получение навыков общения, посещение театров, музеев, библиотек, организацию экскурсий, занятия с психологом, сеансы релаксации в сенсорной комнате, оказание помощи при разрешении личных проблем; восстановление (формирование) утраченного социально-средового статуса, содействие в образовательном процессе.

В отделении созданы комфортные условия. Оборудованы компьютерный класс, мастерская, комната психологической разгрузки, сенсорная комната, кухня-столовая, конференц-зал. Квалифицированные специалисты по комплексной реабилитации сопровождают при проведении реабилитационных мероприятий.

Для успешного внедрения реабилитационных технологий приобретено современное оборудование: интерактивная воздушно-пузырьковая колонна, ковёр с фиброволокнами, стол для пескотерапии с радиопультом, светозвуковой тренажёр активности мозга, а также мнемосхемы, светодиодные