Во Владимире 15 ноября открывается дорожная развязка на улице Сперанского

Как сообщили в администрации города Владимира, долгожданная развязка на улицах Сперанского-Чапаева-Василисина будет открыта 15 ноября.

- С утра мы съездили на объект, посмотрели, претензий никаких нет, акт ввода готов. Сейчас Центр управления городскими дорогами проедет по развязке, обработает ее противогололедными реагентами, и ориентировочно в 15.00 подрядчик будет убирать бетонные блоки, - сообщил официальный представитель горадминистрации Владимира Александр Карпилович.

В мэрии отметили, что никаких торжеств с разрезанием красной ленточки и прочей атрибутикой по поводу запуска в эксплуатацию дороги не будет — развязку запустят строго в рабочем режиме.