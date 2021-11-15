Под Петушками на железной дороге запущена система контроля и наблюдения

Как сообщает горьковская железная дорога, на днях во Владимире врио главы региона Александр Авдеев встретился с новым начальником ГЖД Сергеем Дорофеевским.

В ходе встречи Сергей Дорофеевский рассказал, что в общей сложности в региона за текущих год вложено более 2 миллиардов рублей, из которых большая часть потрачена на ремонт путей.

Вместе с тем, важным моментом стал запуск системы контроля и наблюдения на перегоне Петушки-Второво, по которому следуют скоростные поезда. Сейчас железнодорожники занимаются установкой видеокамер также на участке между Второво и Вязниками.

Помимо прочего, руководство региона и ГЖД договорилось о создании совместной рабочей группы по вопросу ремонта и реконструкции вокзала во Владимире и привокзальной площади.

- Это важный элемент подготовки к 1000-летию города Суздаля. Постараемся спроектировать пересадочный узел, удобный не только для туристов, но и в первую очередь для жителей города и области, – резюмировал по итогам встречи Александр Авдеев.