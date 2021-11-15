Владимирские полицейские обнаружили наркопритон в доме местного жителя

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи полиции завершили расследование уголовного дела, возбужденного по статьям «Кража», «Незаконное хранение наркотиков» и «Содержание наркопритона».

Фигурантом по делу проходит 27-летний житель Владимира, на которого оперативникам удалось выйти в ходе работы по информации. Дома у парня обнаружили более одного грамма синтетических наркотиков, которые, по словам хозяина, он планировал употребить лично.

Также полицейским стало известно, что свою квартиру парень систематически предоставлял наркоманам для употребления запрещенных веществ.

Помимо этого в ходе следствия выяснилось, что молодой человек причастен к краже телефона стоимостью 10 тысяч рублей у посетителя развлекательного заведения, а также к попытке украсть товар из сетевого магазина.

Украденные вещи обнаружены и изъяты полицейскими. В скором времени уголовное дело начнет рассматривать суд.