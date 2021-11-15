Ни в одной школе Владимира нет карантина по коронавирусу и ОРВИ

С 8 по 14 ноября во всех общеобразовательных организациях города прошли внеплановые каникулы. Продолжали работу учреждения дополнительного образования, дети посещали кружки и секции этих учреждений. Программы дополнительного образования Дворца детского (юношеского) творчества и городской станции юных натуралистов «Патриарший сад» посещали около 50 человек в каждой организации. Также кружки и секции школы № 47 посещали 13 учащихся, проживающих в Оргтруде. В 89 детских садах работало 758 групп, которые посещали 9680 воспитанников.

На утро 15 ноября все образовательные и детские дошкольные учреждения приступили к занятиям в очном режиме. Ни в одном классе или группе нет оснований для введения карантина или иных ограничительных мер.

Продолжается вакцинация сотрудников образовательных организаций. Количество провакцинированных и переболевших в течение последних 6 месяцев работников сейчас составляет более 80% от общей численности сотрудников (5737 чел. из 7120).