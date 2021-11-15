Во Владимирской области порывы ветра будут достигать 15-17 метров в секунду

Владимирский центр по метеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что во Владимирской области в ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца дня ожидается усиление северного ветра до 15-17 метров в секунду.

Повышаются риски возникновения ЧС, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, аварий на объектах энергоснабжения, нарушениями в системе ЖКХ, обрушением слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев.

Владимирцев просят не оставлять транспортные средства под ветхими деревьями и слабоукрепленными конструкциями.

Будьте бдительны! При возникновении опасной ситуации обращайтесь по номерам 101/112.