Во Владимире привели в порядок могилу Александра Столетова

Памятник Александру Столетову

В ноябре на территории памятника истории регионального значения «Могила инженера и архитектора Столетова А.В. (1896–1966)», 1966 г., расположенного на Князь-Владимирском кладбище XVIII-XX веков, прошла волонтерская акция по приведению его в первоначальный вид.

Напомним, Александр Столетов - советский архитектор-реставратор, историк архитектуры. В 1944–1949 гг. работал главным архитектором г. Владимира, затем главным архитектором Владимирской научно-реставрационной производственной мастерской. По его проектам и под его руководством проведены работы по реставрации и инженерному укреплению памятников белокаменного зодчества во Владимире, Суздале, Юрьев-Польском, Боголюбове.

Памятник работы архитектора Гусевой О.Г., установленный на месте захоронения А.В. Столетова, представляет собой столб, сложенный из белокаменных блоков, поставленных друг на друга со смещением и украшенных резьбой с растительным орнаментом, повторяющим рисунки с Дмитриевского собора. Теперь памятник члены Попечительского совета Князь-Владимирского кладбища, сотрудники Инспекции государственной охраны объектов культурного наследия, «Волонтеры культуры», специалисты компании «Remmers». привели в первоначальный вид: очистили от солевых отложений и зеленого налета.

Инспекция совместно с Попечительским советом Князь-Владимирского кладбища планирует продолжить работу по поддержанию места захоронения А.В. Столетова в благоустроенном состоянии.