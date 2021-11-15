В Вязниковском районе открыли библиотеку, возрожденную после пожара

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12 ноября состоялось открытие новой библиотеки в деревне Бурино Вязниковского района. Она разместилась в бывшей муниципальной квартире, помещения которой капитально отремонтировали, сделали отдельный вход с крыльцом. Закуплены стеллажи, мебель, новое оборудование. В планах – провести в библиотеку интернет.

Директор Владимирской областной библиотеки для детей и молодёжи Татьяна Сдобникова передала собранные читателями книги, а также издания, которые Российская государственная детская библиотека собирала специально для буринцев. Теперь фонд сельской библиотеки, собранный «всем миром», превышает 2,5 тысячи книг.

Напомним, 28 марта пожар полностью уничтожил здание библиотеки. Уже на следующий день начался сбор книг для учреждения. А руководство района занялось подбором подходящего помещения для сельской библиотеки.

Сбор книг вели три областные библиотеки – научная, для детей и молодёжи и специальная для слепых. Среди изданий, собранных в дар, − детская, краеведческая, научно-популярная литература, русская и зарубежная классика, книги по искусству и истории, мемуары, современная художественная литература, собрания сочинений, книги из серии «Библиотека приключений», словари, справочники, зарубежные и отечественные бестселлеры.