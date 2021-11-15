В Вязниковском районе водитель «КамАЗа» пострадал в ДТП с большегрузами

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 20.50 на 309 километре федеральной трассы М-7 водитель большегруза «КамАЗ» 1978 года рождения не выдержал безопасную дистанцию перед ехавшим впереди «Вольво», в результате чего совершил с ним столкновение.

Водитель «Вольво» - мужчина 1965 года рождения, никаких травм не получил, а вот шофер из «КамАЗа» оказался заблокирован в кабине, откуда его вызволяли прибывшие на место сотрудники ГУ МЧС России по Владимирской области.

Врачи «скорой помощи» увезли его в больницу с черепно-мозговой травмой, ушибом грудной клетки и травматической ампутацией голени.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, уточняются обстоятельства происшествия.