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Происшествия15 ноября 2021 7:36

В Вязниковском районе водитель «КамАЗа» пострадал в ДТП с большегрузами

Авария случилась в девятом часу вечера 14 ноября на трассе М-7 «Волга»
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, в 20.50 на 309 километре федеральной трассы М-7 водитель большегруза «КамАЗ» 1978 года рождения не выдержал безопасную дистанцию перед ехавшим впереди «Вольво», в результате чего совершил с ним столкновение.

Водитель «Вольво» - мужчина 1965 года рождения, никаких травм не получил, а вот шофер из «КамАЗа» оказался заблокирован в кабине, откуда его вызволяли прибывшие на место сотрудники ГУ МЧС России по Владимирской области.

Врачи «скорой помощи» увезли его в больницу с черепно-мозговой травмой, ушибом грудной клетки и травматической ампутацией голени.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, уточняются обстоятельства происшествия.