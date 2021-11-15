В Кольчугино местную жительницу осудят за ДТП с погибшим

Как сообщает прокуратура Владимирской области, инцидент случился в марте нынешнего года в утреннее время. 22-летняя местная жительница, не имевшая водительского удостоверения, вдобавок принимавшая перед поездкой алкоголь, села за руль легковушки марки «BMW», хозяин которой поехал с ней в качестве пассажира, и отправилась в поездку.

К сожалению, завершилась поездка трагически — легковушка вылетела с дороги и на полном ходу ударилась о деревья. В результате пассажир получил травмы, от которых скончался на месте ДТП.

В результате девушка, сидевшая за рулем, стала фигурантом уголовного дела по факту нарушения правил дорожного движения, повлекших по неосторожности гибель человека. Сама она вину полностью признала.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано на рассмотрение в Кольчугинский городской суд.