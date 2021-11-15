В Муроме началось строительство детской поликлиники. О принятом решении по строительству современной поликлиники было заявлено еще в 2019 году. Старый поликлинический корпус детской больницы на ул. Красноармейской, 29 признан ветхим и не отвечает современным требованиям. После соблюдения всех необходимых процедур, передачи земельного участка больнице и определения фирмы-подрядчика строительство поликлиники перешло в активную фазу.

Как сообщила главный врач детской больницы Муром Татьяна Пивикина, строительная площадка уже расчищена, идет перенос сетевых коммуникаций. В ближайшее время начнется закладка фундамента.

- Срок строительства поликлиники составляет 17 месяцев. Окончание строительства намечено на март 2023 года, – уточнила главный врач медучреждения.

Новая поликлиника рассчитана на 700 посещений в день. Там будут вести прием участковые врачи-педиатры, а также разместятся диагностическая служба, отделения неотложной медицинской помощи и медицинской профилактики. Объем финансирования строительных работ – 335 миллионов рублей. Это средства областного бюджета.