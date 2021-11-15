Во Владимирскую область с нарушением ввезли торф и грунт из Беларуси

Инспектор Россельхознадзора выявил нарушение порядка ввоза на территорию РФ подкарантинной продукции.

Так, в Суздальский район в адрес ООО поступило 19,62 тонны торфа и питательного грунта из Республики Беларусь. При этом, предприятие не известило управление о доставке подкарантинной продукции. В отношении грузополучателя возбуждено дело об административном правонарушении.

Согласно требованиям Порядка осуществления карантинного фитосанитарного контроля на Таможенной территории Евразийского экономического союза:

- получатель подкарантинной продукции обязан уведомить уполномоченный орган о прибытии продукции любым способом и предъявить продукцию для карантинного фитосанитарного контроля в месте назначения не позднее рабочего дня;

- если получатель два раза и больше не уведомил уполномоченный орган и не предъявил продукцию должностному лицу, то это является основанием для отказа заявителю в выдаче фитосанитарного сертификата.