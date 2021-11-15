Муромские животноводческие предприятия нарушали ветеринарное законодательство

В Муромский городской суд поступили исковые заявления Владимирского природоохранного прокурора к ООО «Степаньковское», ООО «Борисоглебское» об обязании обеспечить работу предприятия в соответствии с ветеринарными требованиями.

Владимирским природоохранным прокурором совместно с ГБУ ВО «Муромская станция по борьбе с болезнями животных» проведена проверка соблюдения ответчиками ветеринарно-санитарного законодательства, в ходе которой выявлены нарушения, в том числе: территория животноводческих предприятий не огорожена, что не обеспечивает недопущение проникновения диких животных, попадание посторонних лиц на их территорию; отсутствуют дезинфекционные барьеры на въездах на территорию предприятия. Выявленные нарушения являются результатом ненадлежащего исполнения установленных законом требований ветеринарно-санитарного законодательства, и могут повлечь возникновение вспышек инфекционных заболеваний среди животных предприятий, их распространение за пределы территории предприятий; возможность проникновения диких животных на территории может повлечь распространение опасного заболевания, в том числе Африка чумы свиней, среди диких животных (кабанов), вследствие чего будет нанесен ущерб животному миру.

Напомним, в Муромском районе в этом году туже несколько раз объявляли карантин по африканской чуме свиней. В результате Владимирский природоохранный прокурор вынужден обратиться в суд с исками, дела находятся в стадии назначения.