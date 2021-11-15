Владимирских школьников приглашают поучаствовать в конкурсе волонтеров

Владимирских подросток приглашают принять участие в городском этапе Всероссийского конкурса экологических проектов "Волонтеры могут все". Участвовать в нем могут ребята от семи до восемнадцати лет как с индивидуальными проектами, так и с групповыми.

В конкурсе представлены несколько номинаций: «Пойдем экологическими тропами» (проекты по созданию, поддержанию и изучению экологических троп); «Скажем нет урону природе» (проекты по организации и проведению экопатрулей, экомониторинга); «Цветущая планета» (проекты по изучению, поддержанию и созданию цветников; благоустройству пришкольной или придомовой территории); «Mycop — угроза или вторая жизнь» (проекты, посвященные формированию ответственного отношения населения к «мусорной» проблеме, раздельному сбору отходов, решению проблем переработки мусора); «Волонтеры спешат на помощь» (проекты по вовлечению в экологическое волонтерство воспитанников дeтcкиx домов, людей, проживающих в домах престарелых и интернатах для людей с инвалидностью, а также многодетных семей и т.д.); «Гepoи Отечества» (уход, озеленение и благоустройство воинских захоронений и мемориальных комплексов); «Друзья наши меньшие» (проекты, связанные с формированием ответственного отношения к животным и направленные на заботу о бездомных животных); «Мы за здоровый образ жизни» (проекты, направленные на популяризацию ценностей здорового образа жизни); «Медиаволонтерство» (проекты, направленные на формирование информационного пространства для продвижения социально-значимого экологического волонтерства); «Мир своими руками» (проекты по созданию и проведению выставок рисунков, фотографий, поделок на темы природолюбия, охраны окружающей среды и т.д.).

Чтобы стать участником городского этапа конкурса, необходимо: до 17 января 2021 года отправить конкурсные материалы на e-mail:konkurs33syn@yandex.ru, а положение конкурса Вы можете найти на сайте Патриаршего сада.