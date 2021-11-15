Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье15 ноября 2021 6:14

Во Владимирской области 15 ноября коронавирус диагностирован у 325 человек

65 заболевших во Владимире
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Во Владимирской области 15 ноября лабораторно подтверждено 325 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

65 случаев во Владимире, 40 - в Муромском, 38 - в Ковровском, 35 - в Гусь-Хрустальном районах. 17 заболевших в Юрьев-Польском, 16 - в Петушинском, 15 - в Вязниковском, по 13 - в Кольчугинском, Киржачском и 13 в Александровском, по 12 случаев в Суздальском и Камешковском районах, 10 - в Собинском, 8 - в Гороховецком, 7 - в Меленковском, по 5 в Судогодском и Селивановском районах, 1 заболевший в Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 67 677 случаев заболевания (15 856 сл. в г. Владимире, 7809 сл. в Гусь-Хрустальном, 7472 сл. о. Муром, 5956 сл. в Ковровском, 3448 сл. в Александровском, 3375 сл. в Петушинском, 2825 сл. в Юрьев-Польском, 2916 сл. в Вязниковском, 2885 сл. в Кольчугинском, 2812 сл. в Суздальском, 2292 сл. в Собинском, 2288 сл. в Киржачском, 1741 сл. в Меленковском, 1652 сл. в Гороховецком, 1414 сл. в Камешковском, 1219 сл. в Селивановском, 937 сл. в Судогодском, 780 сл. в г. Радужном).