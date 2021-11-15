Во Владимирской области 15 ноября коронавирус диагностирован у 325 человек

Во Владимирской области 15 ноября лабораторно подтверждено 325 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

65 случаев во Владимире, 40 - в Муромском, 38 - в Ковровском, 35 - в Гусь-Хрустальном районах. 17 заболевших в Юрьев-Польском, 16 - в Петушинском, 15 - в Вязниковском, по 13 - в Кольчугинском, Киржачском и 13 в Александровском, по 12 случаев в Суздальском и Камешковском районах, 10 - в Собинском, 8 - в Гороховецком, 7 - в Меленковском, по 5 в Судогодском и Селивановском районах, 1 заболевший в Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 67 677 случаев заболевания (15 856 сл. в г. Владимире, 7809 сл. в Гусь-Хрустальном, 7472 сл. о. Муром, 5956 сл. в Ковровском, 3448 сл. в Александровском, 3375 сл. в Петушинском, 2825 сл. в Юрьев-Польском, 2916 сл. в Вязниковском, 2885 сл. в Кольчугинском, 2812 сл. в Суздальском, 2292 сл. в Собинском, 2288 сл. в Киржачском, 1741 сл. в Меленковском, 1652 сл. в Гороховецком, 1414 сл. в Камешковском, 1219 сл. в Селивановском, 937 сл. в Судогодском, 780 сл. в г. Радужном).