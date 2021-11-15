На пожаре в Гороховецком районе пострадал мужчина

15 ноября около трех часов ночи в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: Гороховецкий район, д. Вамна, д. 32. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

На момент прибытия подразделений горели дом и автомобиль. Пожарные не дали огню распространиться на соседние жилые строения и ликвидировали горение на площади 49 квадратных метров. Сгорело конструкции, внутренняя отделка, имущество дома и автомобиль. На пожаре пострадал мужчина 1964 года рождения.

К ликвидации пожара от МЧС привлекались 2 единицы техники, 8 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.