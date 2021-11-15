Владимирское "Торпедо" завершило год победой

14 ноября владимирское "Торпедо" провело последний матч в этом году. На выезде черно-белые встретились со "Знаменем Труда".

Уже на 14-й минуте команда осталась в меньшинстве. За грубую игру с поля удалили защитника Александра Зенина. На 44-й минуте гол забил полузащитник Дмитрий Калабухов.

"Знамя Труда" не смогло ответить. Счет так и остался 0:1 в пользу черно-белых. Это был реваншем за июльскую игру. Тогда "Знамя Труда" забило 4 мяча в ворота торпедовцев.

- Благодарю за поддержку наших болельщиков. Было сложно, но справились. А это значит, что команда дееспособна. Вдвойне приятно, что выиграли вдесятером. С приятным настроением уходим в зиму, - подчеркнул Александр Акимов, главный тренер "Торпедо".

Черно-белые смогли подняться в турнирной таблице с последнего, 11-го, места на девятое.

Что касается "Мурома", то команда сыграла вничью с московским "Динамо-2" и вошла в шестерку сильнейших.