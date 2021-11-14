В Гусь-Хрустальном открывается новый пункт вакцинации от коронавируса

Как сообщает администрация города Гусь-Хрустального, с 15 ноября новый прививочный пункт будет работать в ТЦ «Поле чудес» на улице Каховского, 3. График работы кабинета — с 10.00 до 13.00.

Предварительной записи для похода на прививку здесь не потребуется, с собой понадобится иметь лишь паспорт, страховой медицинский полис и СНИЛС.

Что касается мобильного медкомплекса на Центральном рынке, что находился у ТЦ «Весна», то он с приходом холодов прекращает работу.

Также в Гусь-Хрустальном в настоящее время можно сделать прививку от коронавируса в поликлиниках №1 и №2 и в медцентре «Алмед» для тех, кто приписан к данной клинике. Помимо прочего, прививочный пункт открыт с понедельника по субботу с 10.00 до 15.00 и по воскресеньям с 10.00 до 13.00 в ТЦ «SPAR».

На предприятиях города хрусталя дополнительно выезжают две мобильные бригады.