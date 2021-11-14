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Происшествия14 ноября 2021 17:19

В Вязниковском районе легковая машина сгорела после удара об дерево

Авария случилась в десятом часу вечера 13 ноября
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Управление МВД России по Владимирской области, около 21.40 на 21 километре автодороги «Глебово — Крестниково — станция Сарыево — трасса М-7» водитель легковой машины «Рено» 1975 года рождения не справился с управлением, в результате чего легковушка вылетела в кювет и врезалась в дерево.

На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД, бригада «скорой помощи» и подразделение МЧС. Сотрудникам МЧС пришлось тушить автомобиль, который после удара загорелся.

Водитель с различными травмами был доставлен в больницу.

В настоящее время по факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка, обстоятельства происшествия уточняются.