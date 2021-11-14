В Вязниковском районе легковая машина сгорела после удара об дерево

Как сообщает Управление МВД России по Владимирской области, около 21.40 на 21 километре автодороги «Глебово — Крестниково — станция Сарыево — трасса М-7» водитель легковой машины «Рено» 1975 года рождения не справился с управлением, в результате чего легковушка вылетела в кювет и врезалась в дерево.

На место ДТП прибыли сотрудники ГИБДД, бригада «скорой помощи» и подразделение МЧС. Сотрудникам МЧС пришлось тушить автомобиль, который после удара загорелся.

Водитель с различными травмами был доставлен в больницу.

В настоящее время по факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка, обстоятельства происшествия уточняются.