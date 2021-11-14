Во Владимирской области начался сезонный выпуск «зимнего» асфальтобетона

Как сообщает администрация Владимирской области, в связи с наступлением минусовых температур в регионе начался выпуск асфальтобетона со специальными добавками. Такое производство наладили еще в 2019 году на базе подразделения ГУП ДСУ-3 в поселке Улыбышево, что под Владимиром.

Здесь сразу три асфальтобетонных завода выпускают горячие смеси с добавлением поверхностно-активных и модифицирующих добавок. Они позволяют увозить асфальт на более дальние расстояния без потери его качества.

В местах укладки для лучшего сцепления с поверхностью последнюю очищают от снега, пыли и грязи, разогревают при помощи специальных способов и совершают обработку битумной эмульсией. В то же время, грузовики, везущие асфальт, также имеют специальное оборудование, в том числе для подогрева кузова.

Все это позволяет вести укладку асфальта даже при «минусе». Всего с начала сезона в Улыбышево выпущено уже более 86 тысяч тонн такого асфальтобетона.