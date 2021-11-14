Во Владимире в ДТП погибла женщина, скрывшаяся от детей в Орехово-Зуево

Как сообщают УМВД России по Ивановской области и Ивановская областная прокуратура, на днях сотрудникам правоохранительных органов удалось выяснить местонахождение 34-летней женщины, инвалида второй группы, которая ушла из дома вместе со своей 8-летней дочкой и 3-летним сыном, и не вернулась.

Заявление об их исчезновении сделал сожитель дамы. Вскоре ивановские оперативники выяснили, что ее и детей подвез из Иваново до подмосковного Орехово-Зуево водитель-дальнобойщик, а там она вышла из кабины и оставила малышей шоферу.

Женщина так и не вернулась, и дальнобойщик обратился в полицию, куда привел детей.

- Сейчас они находятся в одной из больниц Подмосковья. Дети здоровы, их безопасности ничего не угрожает, - сообщили в УМВД России по Ивановской области.

А 13 ноября ивановские полиция и прокуратура сообщили о том, что местонахождение мамы малышей установлено. К сожалению, ее нашли мертвой во Владимире.

- По имеющимся данным, их мать погибла в результате дорожно-транспортного происшествия в городе Владимир 8 ноября, - уточнили в прокуратуре Ивановской области. Надзорное ведомство начало по данному факту проверку, и уже выяснило, что нарушения имелись в школе и садике, который посещали малыши.

Во Владимире 8 ноября действительно произошло смертельное ДТП — в 22.20 на 13 километре подъезда к Иваново водитель «Лады» 2115 сбил женщину, переходившую Пекинку в неустановленном месте. Женщина погибла, но на тот момент ее личность установлена не была.

В УМВД России по Владимирской области пока не смогли дать точного ответа — та ли это была женщина, однако наш источник в правоохранительных органах региона уточнил, что это и была именно мама оставленных в Подмосковье малышей.

Проверки по данному факту продолжаются.