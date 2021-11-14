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Здоровье14 ноября 2021 13:02

Во Владимирской области занято 86 процентов коек для больных с коронавирусом

В регионе пока не увеличено количество койко-мест в инфекционных госпиталях
Алексей КОТМЫШЕВ
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Ранее сообщалось, что в Селивановском районе откроется еще одно отделение для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией более чем на 60 мест, однако пока оно не открыто. Как сообщает департамент здравоохранения Владимирской области, на сегодняшний день в регионе продолжают действовать 2315 коек для больных с коронавирусной инфекцией. При этом 1999 из них занято, что составляет 86,3 процента. Свободными остаются 316 коек, что немного выше прежних показателей.

За минувшие сутки в регионе было подтверждено 15 новых летальных исходов, таким образом, число умерших от коронавируса во Владимирской области составило 2347 человек.

Также за прошедшие 24 часа выписаны по выздоровлению 64 человека. Соответственно, с начала эпидемии выздоровели 53278 человек.