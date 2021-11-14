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Происшествия14 ноября 2021 11:20

В Петушинском районе водитель «Жигулей» пострадал при ударе об дерево

ДТП случилось на дороге к станции Болдино Петушинского района вечером 13 ноября
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Управление МВД России по Владимирской области, около 20.10 на 1 километре автодороги «Станция Болдино — М-7 «Волга» 18-летний парень на «Жигулях» четвертой модели потерял контроль над управлением, в результате чего легковушку вынесло в кювет со стороны встречного направления.

В результате машина разбилась, врезавшись в дерево. К счастью, молодой человек выжил, но с различными травмами был доставлен в больницу. Сотрудникам МЧС, прибывшим на место ДТП, пришлось деблокировать его из разбитой кабины.

В настоящее время по факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка, обстоятельства аварии устанавливаются.