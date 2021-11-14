Во Владимирской области еще 328 человек заразились коронавирусом

Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, за прошедшие сутки в регионе подтверждено 328 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. На первом месте Владимир с 68 случаями, на втором Ковровский район с 41 заразившимся, третье место в сводке занял Гусь-Хрустальный и его пригороды, где отмечено 38 заражений.

В Муромском районе подтверждено 37 новых случаев, в Кольчугинском районе 17, в Юрьев-Польском районе 16, в Суздальском районе 15, в Петушинском районе 14, в Вязниковском районе 12, в Александровском районе 11, в Камешковском и Киржачском районах по 10, в Гороховецком и Меленковском районах по девять, в Собинском районе восемь, в Судогодском районе семь, в Селивановском районе пять, в Радужном один новый случай.

Таким образом, с начала эпидемии во Владимирской области коронавирус подтвердился у 67352 человек.