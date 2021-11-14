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Происшествия14 ноября 2021 8:49

Во Владимире сгорел гараж с легковых автомобилем

Пожар случился в пятом часу вечера 13 ноября в гаражном кооперативе «Сигнал»
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 1.621 на пульт диспетчеров пожарной охраны поступила информация о пожаре в ГСК «Сигнал», что находится у дома №100 по улице Большая Нижегородская.

На место ЧП выехали восемь пожарных на трех спецмашинах, которые по прибытию на место увидели, что один из гаражей полыхал открытым пламенем. При этом внутри находилась легковая машина.

Пожарным удалось выкатить легковушку на улицу и полностью потушить и гараж и машину. В результате общая площадь пожара составила 48 квадратных метров. Также частично пострадала отделка соседних гаражей на площади 12 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.