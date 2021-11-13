15 ноября в Ковровском районе непривитых бюджетников не пустят на работу

15 ноября - дата, которую боятся предприятия и учреждения, которым не удалось добиться вакцинации сотрудников в объёме 80 процентов. С этого числа начнутся санкции для предприятий. Роспотребнадзор будет составлять административные протоколы, которые несут за собой большие штрафы и даже приостанавливание деятельности предприятия в срок на 90 дней.

Что касается работы бюджетной сферы, глава Ковровского района строго заявил: « С понедельника ни один невакцинированный работник бюджетной сферы ( или без медотвода) района не выйдет на работу!»

Как сообщает официальный сайт администрации Ковровского района, в сфере образования из 647 человек 70 человек без прививки, из них 24 планируют привиться. Учителей -антипрививочников есть кем заменить, сложнее ситуация с водителями автобусов, ведется серьёзная работа по поиску.

Работники сферы культуры вышли практически на 80 процентов вакцинированных. Музеи и библиотеки -70%. Предприятия: Владимирское карьероуправление -58%, Ковровское карьероуправление - 32%, Ковровский завод силикатного кирпича - 44%, Завод Ковровский Доломит молотый- 50%, Завод производства извести - 60%, Ковровский лесокомбинат- 43 %

Сельхозпредприятия: в лидерах «Активист», «Заречье», в отстающих «Родник», «Павловское». Сфера ЖКХ-63%. Транспорт - 86 %

По словам Скороходова, ситуация на данный момент, некатастрофическая, но требующая держать руку на пульсе.