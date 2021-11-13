Для владимирских баскетболистов реконструируют спортивный зал

10 ноября состоялось подписание договора между ректором ВлГУ Анзором Саралидзе и директором баскетбольного клуба «Владимирские львицы» Максимом Тюкановым о реконструкции спортивного зала третьего спортивного корпуса ВлГУ.

Данная площадка является тренировочной базой женской и мужской баскетбольных команд ВлГУ «Владимирские Львицы» и «Владимирские Львы» и очевидно, что для дальнейшего развития командам необходима профессиональная спортивная база.

Реконструкция зала будет проведена в соответствии со стандартами Международной федерации баскетбола #FIBA - в зале появится профессиональный баскетбольный паркет из массива клена, будет установлена система вентиляции и кондиционирования, а также в зале появится мощное световое оборудование, а для зрителей удобные трибуны, старыми в зале останутся лишь стены, но и их после реконструкции они станут идеально ровными в стильном цвете.

Была проведена огромная подготовительная работа (одна проектная документация составила более 100 листов), дано заключение от всех надзорных и контролирующих органов.