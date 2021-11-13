Во Владимирской области от коронавируса умерло еще 7 человек

13 ноября во Владимирской области лабораторно подтверждено 330 новых случаев заболевания Covid-19. Всего в области зарегистрировано 67024 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

В больницах региона действует 2315 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 85,4 процента из них занято (1977), свободны 338 коек.

53214 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 58 человек. За период наблюдения в области отмечено 2332 летальных случая (+7 за сутки).

В области продолжается массовая вакцинация от Covid-19. Первый ее этап прошли 459005 жителей региона, второй – 396219.

Запись на вакцинацию открыта на Едином портале госуслуг www.gosuslugi.ru, на портале электронной регистратуры Владимирской области lk.miac33.ru и по Единому номеру 122 по вопросам новой коронавирусной инфекции. Также записаться на прививку можно, обратившись очно в регистратуру поликлиники по месту жительства.

Напоминаем, что пункты вакцинации открыты не только в будние дни, но и по субботам.