В облздраве утверждают, что история с забытой иглой в роженице, фейк

В ходе брифинга директор департамента здравоохранения Константин Баранов опроверг информацию о том, что после родов у жительницы Владимира оставили в теле иглу. Он призвал журналистов не гнаться за жареными фактами, а делать запрос в ведомство. По его словам, правду скрывать не будут.

- Вот этих ужасов, которые я приехал в область и читаю, − этого не было ни в какой области, где я работал. Иголки в срамном месте, какие-то ужастики. Это все можно проверить. Это фейки. Понимаете? Если там кто-то напишет, что его выписали из клиники и у него в заднем проходе швабра, не давайте это в публикацию, пожалуйста. Вы нам направьте запрос, мы вам ответим, − заявил Константин Баранов.

Напомним, прокуратура проводит проверку после публикации в СМИ статьи о забытой иголке в теле роженицы. 19-летняя жительница Владимира в социальных сетях рассказала, что из-за медиков роды прошли с осложнениями, ей пришлось сделать операцию. Швы в дальнейшем не обрабатывались. Пришлось их снимать и накладывать новые. При этом медики обнаружили в теле оставленную ими медицинскую иглу.