Из Владимирской области с нарушением вывезли 30 кубометров древесины

Сотрудник управления Россельхознадзора 11 октября выявил нарушение - открытое акционерное общество, занимающееся лесозаготовкой и переработкой древесины на территории Юрьев-Польского района, поставило 30 кубометров обрезного пиломатериала хвойных пород предпринимателю из Московской области. При этом, сырье вывезли из карантинной фитосанитарной зоны Владимирской области без оформления карантинного сертификата.

Во Владимирской области установлена карантинная фитосанитарная зона и введен карантинный фитосанитарный режим. На территории нижних и верхних складов, пунктов накопления и временного хранения древесины, лесозаготовительных и лесоперерабатывающих предприятий наложен карантин по вредителям лесоматериалов.

Карантинный сертификат это документ, который подтверждает отсутствие вредителей в продукции. Вывоз лесопродукции без установления ее фитосанитарного состояния способствует распространению карантинных объектов.

2 ноября в отношении юрлица возбуждено административное дело.