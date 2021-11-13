Во Владимирской области 13 ноября коронавирус диагностирован у 330 человек

Во Владимирской области 13 ноября лабораторно подтверждено 330 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает областное управление Роспотребнадзора. И это новый антирекорд за все время пандемии.

70 заболевших во Владимире, 44 - в Ковровском, 39 - в Муромском, 34 - в Гусь-Хрустальном районах. 16 случаев в Кольчугинском, по 14 - в Вязниковском и Юрьев-Польском, 13 - в Суздальском, 12 - в Петушинском, по 11 - в Камешковском, Киржачском и Гороховецком районах, 10 - в Собинском, 9 - в Александровском, 8 - в Судогодском, 7 - в Селивановском, 6 - в Меленковском, 1 - в Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 67 024 случая заболевания (15 723 сл. в г. Владимире, 7736 сл. в Гусь-Хрустальном, 7395 сл. о. Муром, 5877 сл. в Ковровском, 3424 сл. в Александровском, 3345 сл. в Петушинском, 2792 сл. в Юрьев-Польском, 2889 сл. в Вязниковском, 2855 сл. в Кольчугинском, 2785 сл. в Суздальском, 2274 сл. в Собинском, 2265 сл. в Киржачском, 1725 сл. в Меленковском, 1635 сл. в Гороховецком, 1392 сл. в Камешковском, 1209 сл. в Селивановском, 925 сл. в Судогодском, 778 сл. в г. Радужном).