В Вязниковском районе горел частный дом

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

В 4.39 13 ноября в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: Вязниковский район, д. Климовская, д. 6. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

Сообщение о пожаре было поздним и на момент прибытия подразделений горела кровля и внутренняя отделка дома, существовала угроза распространения огня на соседний жилой дом. Сотрудники МЧС не дали огню распространиться, и ликвидировали пожар на площади 60 квадратных метров.

Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 13 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.