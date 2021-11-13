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Происшествия13 ноября 2021 8:42

В Вязниковском районе горел частный дом

Пострадавших и погибших нет
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

В 4.39 13 ноября в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: Вязниковский район, д. Климовская, д. 6. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

Сообщение о пожаре было поздним и на момент прибытия подразделений горела кровля и внутренняя отделка дома, существовала угроза распространения огня на соседний жилой дом. Сотрудники МЧС не дали огню распространиться, и ликвидировали пожар на площади 60 квадратных метров.

Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники, 13 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.