Дороги Владимирской области от снега чистили 114 единиц техники

12 ноября во Владимирской области прошел первый снегопад. На всей территории области для уборки снега на дорогах вышло 114 единиц дорожной техники, в том числе комбинированные дорожные машины, грейдеры, тракторы и погрузчики, сообщает пресс-служба областной администрации.

На устранение скользкости было использовано почти 1,5 тысячи тонн песко-соляных смесей. В регионе прогнозируется дождь с мокрым снегом, местами образуется гололедица.

На протяжении ближайших суток дежурные службы будут вести мониторинг последствий непогоды и при необходимости отправят технику для повторной уборки.