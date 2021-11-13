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Общество13 ноября 2021 8:37

Дороги Владимирской области от снега чистили 114 единиц техники

Дежурные службы будут вести мониторинг последствий непогоды в ближайшие сутки
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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12 ноября во Владимирской области прошел первый снегопад. На всей территории области для уборки снега на дорогах вышло 114 единиц дорожной техники, в том числе комбинированные дорожные машины, грейдеры, тракторы и погрузчики, сообщает пресс-служба областной администрации.

На устранение скользкости было использовано почти 1,5 тысячи тонн песко-соляных смесей. В регионе прогнозируется дождь с мокрым снегом, местами образуется гололедица.

На протяжении ближайших суток дежурные службы будут вести мониторинг последствий непогоды и при необходимости отправят технику для повторной уборки.