Муромлянин, избивший полицейского до сотрясения мозга, отправится в колонию

В ноябре Муромским городским судом рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя, оскорбившего и избившего полицейских.

Установлено, что пьяный муромлянин, осознавая, что полицейские патрульно – постовой службы полиции МО МВД России «Муромский» находятся при исполнении должностных обязанностей, желая воспрепятствовать законной деятельности сотрудников полиции, пресекающих его противоправное поведение, в том числе в отношении вызванных ему сотрудников медицинской помощи, умышленно нанес полицейскому удар в область лица, причинив закрытую черепно – мозговую травму с сотрясением головного мозга, а также высказал в адрес другого сотрудника полиции нецензурные выражения оскорбительного характера.

Приговором суда мужчина признан виновным в совершении указанных преступлений, назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев и штрафа в размере 20 000 рублей с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима, взят под стражу в зале суда.