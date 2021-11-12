Ковровчанин оплатил долг по алиментам, чтобы полететь в отпуск

Запрет на выезд за границу ковровчанин вспомнил о своих родительских обязанностях и оплатил 200 тысяч рублей задолженности по алиментам в пользу дочери.

На исполнении в отделении судебных приставов Ковровского района находилось производство о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. В соответствии с решением суда 41-летний мужчина обязан уплачивать алименты на содержание несовершеннолетней дочери в размере четверти всех видов заработка и иного дохода ежемесячно.

Но родитель содержать своего ребенка не желал, официально не работал и накопил внушительный долг. Имущества, которое можно было бы взыскать, или сбережений у него не оказалось, но запрет на выезд за пределы страны, вынесенный приставом-исполнителем, заставил его вспомнить о дочке. Желая полететь в отпуск, мужчина сам обратился в отделение судебных приставов и незамедлительно оплатил задолженность в пользу дочери. Права ребенка на получение алиментов восстановлены.